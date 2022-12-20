Окупанти роблять спроби контрнаступів біля Сватового і Кремінної, – Гайдай

На Луганщині, у районі Сватове – Кремінна російські окупанти намагаються проводити невеличкі контрнаступи, однак всі їхні спроби – невдалі. Такі дії загарбники здійснювали з боку Діброви та Стельмахівки.

Про це 24 каналу розказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, очікується, що найближчим часом бойові дії активізуються, адже знизилися температура, почалися морози і земля затвердла, тож техніка може нормально пересуватися. Раніше це було неможливо через розмитий дощами ґрунт, у якому техніка могла загрузнути.

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Росіяни готуються оборонятися

Окупанти готувалися до цього не лише з погляду наступу, а й з погляду оборони. Найбільше робіт з укріплення оборони росіяни проводять в районі Старобільська, оскільки по лінії фронту все, що могли, вони вже зробили – попідривали менші та замінували більші мости, замінували траси, перекопали лісосмуги. Там вони повикопували нори, у яких і ховаються та постійно перебувають певні підрозділи.

Звісно, достатньо важко пройти всі ці укріплені ділянки, тому я казав і кажу, що кожний метр Луганської області дається нашим Силам оборони дуже важко,

– підкреслив Гайдай.

Він додав, що при цьому росіяни мають ще достатньо резервів, на фронт постійно прибувають нові підрозділи. Хоч вони і складаються здебільшого із зеків та мобілізованих, але проблем з людським ресурсом у загарбників поки що немає.

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Тож вони готуються оборонятися, ймовірно, мають у планах продовжувати спроби контрнаступів, а крім того, ще й постійно обстрілюють з важкої артилерії деокуповані села, наприклад, Макіївку і Невське. Зараз перебувати там доволі небезпечно, адже прильоти дуже потужні.

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