Генерал-лейтенант Павлюк пояснив, чому після Києва росіяни зосередилися винятково на Сході

31 березня 2022 року Сили оборони звільнили Бучу, а 2 квітня – всю Київщину. Три роки потому журналісти запитали про ці події Героя України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на NV.

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На Київщині був шалений опір, який вплинув на подальші операції

На початку повномасштабної війни Павлюк командував операцією Об'єднаних сил, а 15 березня 2022 року був призначений начальником Київської обласної військової адміністрації.

Медійники поцікавилися, як дії на Сході України вплинули на ситуацію на Київщині. Адже що більших втрат окупанти зазнавали в зоні проведення ООС, то складніше їм ставало просуватися до Києва. А в їхніх планах спершу було "захопити Київ за три дні".

Ефективні дії наших воїнів в зоні ООС та шалений опір на Київщині змусили росіян визнати: продовжувати наступ на багатьох напрямках вони не здатні. Тиск на Схід України ворог припинити не міг. Адже так зване звільнення Луганської та Донецької областей було його пріоритетом. Тому всі ресурси окупанти кинули саме туди. Крім того, підрозділи, які вони вивели з Київської області, після перегрупування та доукомплектації також вирушали на Схід,

– пояснив Павлюк.

За його словами, операції були пов'язані. Адже успішні оборонні дії України в ООС дозволили не тільки відкинути ворога від столиці та звільнити Київщину, Сумщину, Чернігівщину, але й зірвати плани окупантів з наступу на Миколаїв та Одесу. Окрім цього, пізніше вдалося скували основні сили ворога, що вплинуло на успіх Харківського контрнаступу.