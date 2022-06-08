Бойові дії супроводжують певні звукові ефекти, це не привід для паніки: важливе застереження

Сили оборони півдня України продовжують ефективно протидіяти російській армії. Часом виконання бойових завдань супроводжуються характерними звуковими ефектами.

Як зазначили у зведенні ОК "Південь", відповідні звуки – це знак, що населення перебуває під захистом Збройних Сил України, а не привід для паніки чи розповсюдження дезінформації.

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Втрати ворога на південному напрямку

Впродовж 7 червня звукові ефекти можна було почути в Миколаївському районі, де при спробі ворога провести повітряну розвідку, наші зенітно-ракетні підрозділи завдали удару по безпілотнику "Орлан-10"

Також чотирма ударами наших ракетно-артилерійських підрозділів та авіації по скупченню сил противника, знищено кілька одиниць броньованої техніки та склад боєприпасів.

"Остаточні втрати уточнюються", – додають в ОК "Південь".

Також у пресслужбі командування розповіли, що цієї доби корабельне угруповання ворога в Чорному морі не має змін ані в кількості, ані в задачах.

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Командування традиційно закликає дотримуватися алгоритмів безпеки, довіряти виключно достовірним офіційним джерелам інформації та не поширюйте фейки й паніку.

Ситуація у Чорному морі: коротко

Як повідомили в ОК "Південь", Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі та 1 підводний човен. Відомо, що вони споряджені 36 крилатими ракетами.

Наразі вороже корабельне угруповання контролює північно-західну частину Чорного моря. Відповідно високою залишається загроза ракетних ударів.

Так, у ніч проти 7 червня російські окупанти обстріляли Велику Костромку, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки зруйновано два приватні будинки, є постраждалий серед цивільних.

З моря атакували й Баштанку на Миколаївщині. Ворожим вогнем зруйновано будівлі районної адміністрації та спортивної школи. Двоє осіб загинули на місці.

Днями війська Росії знищили у Миколаєві другий за величиною український зерновий термінал. Як заявив Боррель, цей удар суперечить недавнім обіцянкам Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торговельного судноплавства.

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