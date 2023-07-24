"Запорізький напрямок – це справжній В'єтнам": бійці ССО розповіли про штурми російських окопів

Під Запоріжжям росіяни збудували колосальну систему оборони. І штурмувати забетоновані окопи, які до того ж мають нори, це колосально важка задача.

На Оріхівському напрямку, що у Запорізькій області, армійців брати ворожі позиції тренують бійці тактичної групи "Медоїд" ЗСУ. Адже, за прогнозом військових, штурмів найближчим часом буде багато. Про бойові дії на Запорізькому напрямку розповів головний сержант роти, а також десантник, ветеран АТО та бізнесмен Олександр Морозов, він же "Квіточка".

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Ця війна триватиме роками

Сьогодні війна Росії відібрала у Олександра Морозова десятки друзів. На питання про кількість Олександр відповідає так: "десь під сто". Однак він зазначив: "Я нічим не допоможу, якщо буду молитись абощо. Просто після перемоги візьму тижневу відпустку та поїду до хлопців на цвинтарі".

Це повномасштабна війна. Вона триватиме мінімум 1.5–2 роки. Саме м’ясорубка. Потім, можливо, інтенсивність впаде. Для того, щоб це зрозуміти, треба вчити історію та спиратись в першу чергу на факти,

– сказав Олександр Морозов з позивним "Квіточка".

"Тут справжній В’єтнам"

Сьогодні українським бійцям на Запорізькому напрямку вкрай важко. Як пояснив захисник, це через те, що росіяни знали, де наступатимуть ЗСУ та відповідно підготувалися.

Росіяни знали, де ми будемо наступати. Всі ж вчились за однаковими підручниками. Тут справжній В’єтнам: вони сидять у забетонованих окопах, в яких є нори,

– підкреслив Олександр Морозов.

Однак попри все захисник України не втрачає ані здорового глузду, ані почуття гумору: наприклад, він на своїй фейсбук-сторінці публікував відео у рожевому спідньому і з автоматом. Олександр пояснив, що йому "подобається відточувати сарказм на людях", з якими він не знайомий: "У коментарях можна їх одразу послати, а можна зробити це якось більше вишукано – затролити".

Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Морозовим: відео

Що відбувається на Запорізькому напрямку: коротко