Бойові гелікоптери Британії - це перша ластівка, – Жданов сказав, що далі чекати від Заходу

Надання Україні гелікоптерів західного виробництва – це лише перша ластівка від наших союзників. Далі варто очікувати передачу Україні бойових літаків.

Про це 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. На його думку, найімовірніше, що бойові літаки Україні передадуть Сполучені Штати, адже там вже проходять навчання наші пілоти.

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"Це вже офіційна інформація, що у Сполучених Штатах закладено 100 мільйонів доларів на підготовку наших пілотів на західних зразках авіації", – сказав Жданов.

Україна чекає на винищувачі F16

На думку Жданова, Україна може розраховувати на літаки F15, F16 або F18. Це багатоцільові винищувачі, які можуть виконувати як завдання бомбометання, так і завдання ведення повітряного бою.

Непомітно дати таку зброю неможливо. Вона одразу буде помічена нашим противником. Ескалації не чекатимуть. Щойно будуть готові пілоти і буде така технічна можливість передати літаки, це буде одразу здійснено,

– сказав військовий експерт.

Він наголосив, що важливо також узгодити та з’ясувати всі технічні питання стосовно передачі Україні літаків.

Олег Жданов про передачу Україні гелікоптерів західного виробництва: дивіться відео

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