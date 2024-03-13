"Наша законна ціль": "Бойові загони Навального" анонсували вибухи під час виборів у Росії

Люди, які назвали себе "Бойовими загонами Навального", анонсували вибухи під час виборів у Росії. Вони заявили, що виборчкоми – їхня законна ціль.

Відео із такою заявою шириться мережею. "Бойові загони Навального" також наголосили, що збираються помститися за вбивство "опозиційного політика", передає 24 Канал.

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"Маємо багато подарунків"

Люди на відео заявили, що вони – "Бойові загони Навального". Голос стверджує, що люди вже бачили їхню роботу, однак розкривати деталей не стали. Водночас вони анонсували вибухи під час виборів у Росії.

Так, у заяві мовиться, що "Бойові загони Навального" мають багато "подарунків" для зрадників Росії. Вони наголосили, що кремлівський режим вже "знищив багатьох борців за демократію – Нємцова та інших". За їхніми словами, вибори після вбивства Навального – це "плювок на все, що він зробив для Росії".

Вибори без Навального у списках – це не вибори. Всі виборчкоми Росії – законна ціль для нашої діяльності,

– мовиться у заяві "Бойових загонів Навального".

"Бойові загони Навального" зробили заяву: дивіться відео

Аби продемонструвати серйозність своїх намірів, "Бойові загони Навального" записували звернення, ймовірно, на тлі різних вибухових пристроїв.

Вибори без вибору

У Росії 17 березня 2024 року відбудуться президентські вибори. Ясна річ, це є лише формальністю й Владімір Путін й далі буде президентом Росії.

Щоб продемонструвати світові "демократію", в Росії вирішили провести електронне голосування. Як стверджують експерти, це була ціла спецоперація, в рамках якої фахівці коригуватимуть результати у той бік, який необхідно. Виявити фальсифікацію під час такого голосування майже неможливо, адже електронна система не запам'ятовує особу, яка віддала голос.

Ці нібито "вибори" – це спецоперація. З тими ресурсами, які є у влади, вони вже перемогти. Ніяке голосування не має жодного значення, тому що Путін вже "виграв вибори". Щодо дистанційного голосування – воно зовсім непрозоре. Немає ніяких способів перевірити, як це голосування проходить,

– говорять експерти.

Ніхто у світі не має ілюзій, що Путін може віддати пост президента комусь іншому, тож в Європарламенті вже виступили з заявою про те, що не визнаватимуть результатів таких виборів.