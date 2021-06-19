Бойовик "Лєший" здав своїх "побратимів" на суді по справі MH17

У судових матеріалах справи про катастрофу Boeing MH17на Донбасі знайшли ще одного свідка дій російських терористів – бойовика на прізвисько "Лєший". У 2014 році в Дебальцевому він відповідав за виведення зенітно-ракетного комплексу "Бук", із якого збили літак, ближче до Росії.

Таку інформацію повідомив авіаексперт Вадим Лукашевич. Він також оприлюднив карту передбачуваного маршруту "евакуації" ЗРК до Росії.

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Причетність до збиття літака бойовика "Лєшого"

Чоловік, ім'я якого не називають, розповів про ті події, згадуючи бойовика так званої "ДНР", росіянина Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), а також українця Леоніда Харченка.

О 22:35 17 липня 2014 року підсудний Харченко запитує підсудного Дубинського телефоном, куди йому везти "Бук". Той відповідає, що його потрібно доставити на кордон із Луганською областю,

– розповів Лукашевич.

Далі Харченко доповів Дубинському, що закинув "Бук" на трал, він у відповідь наказав їхати на перехрестя до Красного Луча, де його зустрінуть "пацани з Луганська". Харченко продиктував Дубинському номер мобільного водія з позивним "Лєший".

Після цього Дубинський попросив Харченка зателефонувати водію. У результаті той наказав "Лєшому" везти "Бук" на Красний Луч до перехрестя з Ростовським шосе і там чекати дзвінка.

Лукашевич додав, що колона доїхала туди приблизно о 23:00, водночас у тралі з "Буком" разом із "Лєшим" були ще 2 військових зі складу екіпажу ЗРК. Згодом водію наказали їхати в Дебальцеве.

Бойовики доставили "Бук" у Дебальцеве

"І паралельно йому телефонували "міністр оборони ДНР" Гіркін (ще один підсудний), Дубинський і глава так званої "ЛНР" Плотницький. Також дзвонили й члену екіпажу "Бука", який перебував разом із водієм у кабіні, – переповів матеріали справи авіаексперт.

Далі "Лєший" залишив ЗРК біля Дебальцевого, після чого повернувся в Сніжне, де і дізнався, що рейс МН17 збив "Бук", який він вивозив".

"Лєший" викинув сім-карту

Лукашевич з посиланням на слова терориста із судових документів додав, що Харченко наказав "Лєшому" викинути "сімку" від мобільника. Бойовик послухав пораду.

Опісля йому безрезультатно телефонували "Дельфін" (російський генерал Ткачов), Плотницький, Гіркін (8 разів) і Дубинський (аж 11 разів).

Авіаексперт підсумував, що "цей "Лєший", який вивозив "Бук" із трьома ракетами зі Сніжного в Дебальцеве, і з яким у кабіні трала їхало двоє з екіпажу "Бука", – свідок звинувачення".



Маршрут евакуації "Бука" до Росії / Карта Вадима Лукашевича

Справа збиття MH17: головне

Бойовики збили Boeing MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей, вони усі загинули.

У справі проходять обвинуваченими 4 людей: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.

7 червня у Гаазі стартувало засідання суду у справі про авіакатастрофу MH17 – матеріалів назбиралось на 65 тисяч сторінок.



Трагедія MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу