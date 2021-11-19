Бойовики 6 разів гатили по телерадіовежі, яку охороняють українські бійці

На території, де триває Операція об'єднаних сил, 17 листопада окупанти відкрили вогонь по селищу міського типу Комишуваха у Луганській області. Там розташована радіотелевізійна передавальна станція, яка підтримує мовлення п'яти проукраїнських телеканалів.

Об'єкт телерадіомовлення охороняють представники Національної гвардії. Вони перебувають у Комишувасі на постійні ротаційній основі.

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Спільний центр контролю та координації повідомив, що 18 листопада окупанти 6 разів обстріляли радіотелевізійну передавальну станцію з артилерійського озброєння. Ймовірно, це був 122 калібр, на відстані 1000 і 100 метрів від об'єкта та інфраструктури цивільного населення.

Яка мета російських окупантів

Радіотелевізійна станція у Комишувасі – це об'єкт стратегічного значення для України. Через це 21 серпня Національна гвардія почала його охороняти.

Керівник пресслужби Спільного центру з контролю та координації Олександр Гаркуша зазначив, що обстріли були з тимчасово окупованого Первомайського. За його словами, бойовики хотіли знищити українського мовника.

З 15:00 до 15:45 був здійснений обстріл населеного пункту Комишуваха зі сторони тимчасово окупованого населеного пункту Первомайське. Ціллю противника, ймовірно, було знищення сигналу українського мовника. Упродовж останніх 4 днів окупаційні війська нарощують кількість обстрілів населених пунктів. Олександр Гаркуша Керівник пресслужби Спільного центру з контролю та координації

Окупанти обстріляли телевежу / Фото НГУ в ООС

Обстріли від російських окупантів: коротко