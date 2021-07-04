Бойовики з артилерії обстріляли Водяне: під удар потрапили приватні будинки

Проросійські бойовики обстріляли населений пункт Водяне, що на Донеччині. Влучили також у приватні будинки.

Окупанти застосували проти мирних мешканців артилерійські системи 120 калібру. Ця зброя заборонена мінськими домовленостями.

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Через обстіл окупантів у Водяному пошкоджені приватні будинки

Окупанти вели обстріл 01 липня в період з 15:35 до 16:20. Гатили зі сторони тимчасово окупованого населеного пункту Заїченко у напрямку Водяного.

В ході верифікації виявили факти застосування кремлівськими найманцями артилерійських систем калібру 120 міліметрів, що призвело до руйнування приватної власності в Водяному,

– розповіли в ООС.

Бойовики обстріляли цивільні будинки у Водяному / Фото Операції об'єднаних сил

Українська сторона повідомила, що бойовики застосували боєприпаси російського виробництва з підривником, які застосовуються для самохідних гармат типу 2с23 "Нона-СВК". Ці гармати не перебувають на озброєнні української армії.

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