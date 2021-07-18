Бойовики блокують КПВВ: де можна вільно виїхати з окупованих територій

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, станом на 17 липня 2021 року усі пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування з окупованою територією відкриті, і працюють щоденно. Це забезпечили згідно з указом командувача Об’єднаних сил.

Утім, насправді люди можуть проходити тільки через два КПВВ. А все тому, що проросійські бойовики блокують роботу решти.

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На лінії розмежування повноцінно працює тільки один КПВВ

Об'єднані сили, як і належить, забезпечили роботу всіх КПВВ на лінії розмежування щоденно з 8 до 16 години. Але окупанти повністю блокують дорожні коридори через 5 пунктів в'їзду-виїзду, а саме:

"Щастя".

"Золоте".

"Гнутове".

"Майорське".

"Мар’їнка".

Через два пункти бойовики дозволяють людям з окупованих територій проходити на контрольовану українським урядом землю. Але:

"Новотроїцьке" вони відкривають тільки двічі на тиждень.

Щоденно ж фактично працює всього один КПВВ – "Станиця Луганська".

За повідомленням МВС, упродовж минулого тижня через КПВВ "Новотроїцьке" пройшли 580 людей на окуповані території Донбасу, у зворотному напрямі – 599.

Через "Станицю Луганську" – 7296 та 5769 відповідно.

Нагадаємо, у липні Росія знову заблокувала ініціативи України щодо розмінування і КПВВ на Донбасі