Бойовики на Донбасі готують нові вогневі позиції, – розвідка

27 липня 2021 , 16:05
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство оборони

Російські війська на Донбасі готують нові вогневі позиції і укріплюють вже наявні. До того ж вони встановлюють нові мінні поля і пригнали важку техніку на передову.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, окупаційні війська інтенсивно відновлюють і нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Таку інформацію надала речниця відомства Людмила Русецька.

Важливо Ми повинні готуватись до повномасштабної війни, – Михайлова про наміри Росії

Окупанти готують нові позиції

Як повідомила розвідка, основні зусилля противник спрямував на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Для цього бойовики використовують протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої. 

Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях багато протитанкових ракетних комплексів.

Атака, у якій постраждали 7 бійців

  • Протягом минулої доби окупанти порушували тишу 15 разів.
  • Вони обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів тощо.
  • Внаслідок цинічних ворожих дій 7 наших захисників постраждали: 4 бійців зазнали осколкових поранень, а 3 – бойових травмувань.
  • Усіх військових шпиталізували. Відомо, що один воїн перебуває у важкому стані, а інший – середньої важкості. Решта постраждалих у задовільному стані.

Яка ситуація на Донбасі цієї доби

  • Від початку доби 27 липня на 12 годину зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню.
  • Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120 калібру.
  • Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120 калібру.
  • Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
Автор: Вероніка Климська