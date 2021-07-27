Бойовики на Донбасі готують нові вогневі позиції, – розвідка

Російські війська на Донбасі готують нові вогневі позиції і укріплюють вже наявні. До того ж вони встановлюють нові мінні поля і пригнали важку техніку на передову.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, окупаційні війська інтенсивно відновлюють і нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Таку інформацію надала речниця відомства Людмила Русецька.

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Окупанти готують нові позиції

Як повідомила розвідка, основні зусилля противник спрямував на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Для цього бойовики використовують протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої.

Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях багато протитанкових ракетних комплексів.

Атака, у якій постраждали 7 бійців

Протягом минулої доби окупанти порушували тишу 15 разів.

Вони обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів тощо.

Внаслідок цинічних ворожих дій 7 наших захисників постраждали: 4 бійців зазнали осколкових поранень, а 3 – бойових травмувань.

Усіх військових шпиталізували. Відомо, що один воїн перебуває у важкому стані, а інший – середньої важкості. Решта постраждалих у задовільному стані.

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