Бойовики на Донбасі готують нові вогневі позиції, – розвідка
Джерело:Міністерство оборони
Російські війська на Донбасі готують нові вогневі позиції і укріплюють вже наявні. До того ж вони встановлюють нові мінні поля і пригнали важку техніку на передову.
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, окупаційні війська інтенсивно відновлюють і нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Таку інформацію надала речниця відомства Людмила Русецька.
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Окупанти готують нові позиції
Як повідомила розвідка, основні зусилля противник спрямував на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Для цього бойовики використовують протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої.
Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях багато протитанкових ракетних комплексів.
Атака, у якій постраждали 7 бійців
- Протягом минулої доби окупанти порушували тишу 15 разів.
- Вони обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів тощо.
- Внаслідок цинічних ворожих дій 7 наших захисників постраждали: 4 бійців зазнали осколкових поранень, а 3 – бойових травмувань.
- Усіх військових шпиталізували. Відомо, що один воїн перебуває у важкому стані, а інший – середньої важкості. Решта постраждалих у задовільному стані.
Яка ситуація на Донбасі цієї доби
- Від початку доби 27 липня на 12 годину зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню.
- Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120 калібру.
- Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120 калібру.
- Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.