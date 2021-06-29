Бойовики на Донбасі ігнорують збори резервістів: окупанти вводять штрафи

Окупанти на Донбасі продовжують проводити збори резервістів. Однак з'ясувалося, що бойовики не поспішають на них приходити.

Окупанти ввели штрафи для резервістів

На попередніх етапах зборів резервістів 17 – 19 та 22 – 26 червня зафіксували низьку явку військовозобов'язаних запасу. Окупанти знайшли спосіб змусити бойовиків прийти на збори.

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Тепер бойовики погрожують штрафом у розмірі 30 тисяч російських рублів, що становить близько 11 300 гривень. Резервістів штрафуватимуть, якщо у їхньому "паспорті" не буде штампу про "взяття громадянина на військовий облік".

Що відомо про збори резервістів

В українській розвідці розповіли, що окупанти на Донбасі нарощують підготовку військових запасу для комплектування з'єднань і частин оперативного угруповання бойовиків.

Впродовж 29 червня – 3 липня 2021 на полігонах у Донецьку і Луганську триватиме третій етап зборів з резервістами. Особливу увагу ворог приділяє підготовці спеціалістів артилерійських та мінометних підрозділів.

До речі, до перевірки проведення зборів залучили офіцерів командування збройних сил Росії.