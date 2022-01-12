Бойовики на Донбасі смертельно поранили українського захисника
Джерело:ООС
Окупанти на Донбасі 11 січня зірвали тишу. У результаті український захисник зазнав поранення. На жаль, він загинув.
Бойовики стріляли біля Новотошківського. Вогонь відкривали з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Бійці ООС відкрили вогонь у відповідь
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю. Таким чином бійці змусили окупантів припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.Командування та особовий склад ООС сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.
На Донбасі підірвались військові
Двоє українських захисників 10 січня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Трагедія сталась біля населеного пункту Крута Балка, що у Донецькій області. Військові виконували роботи з відновлення мінно-вибухових загороджень.
Зауважимо, на Донеччині розслідують можливе самогубство 18-річного військового-контрактника. Його знайшли мертвим 9 січня. Припускають, що хлопець вистрелив собі у голову зі штатної зброї.
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