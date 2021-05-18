Бойовики на Донбасі облаштовують позиції для обстрілів ЗСУ на дитячих майданчиках

Проросійські бойовики на тимчасово окупованому Донбасі ведуть провокативний вогонь з житлових кварталів. Так вони хочуть спровокувати українських військових на вогонь у відповідь.

Деталі цинічних дій бойовиків

Ввечері 17 травня російські найманці обстріляли позиції підрозділів Збройних сил України з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Це відбулося у районі населеного пункту Піски, зокрема біля житлових кварталів Донецька та його передмістя.

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Попри те, що такі дії суперечать нормам Міжнародного гуманітарного права, адже бойовики наражають на небезпеку мирних мешканців та несуть загрозу руйнування критичних об'єктів інфраструктури, найманці країни-агресора цинічно нехтують нормами важливої міжнародної угоди,

– розповіли у штабі ООС.

У якості місць вогневих позицій для мінометів, окупанти обрали майданчики та двори поруч з житловими будинками. Крім того, один з мінометів вони розташували у безпосередній близькості від Донецької міської клінічної лікарні №21.

У штабі Операції Об'єднаних сил пояснили, що метою дій проросійських найманців було провокування українських бійців на відкриття вогню у відповідь.

"Обстріли з боку окупантів, супроводжувалися фейковими інтенсивними інформаційними "вкидами" зі звинуваченнями в обстрілах українських військових", – додали у штабі.

В ООС зазначили, що такі дії окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь-яким нормам і правилам ведення війни.