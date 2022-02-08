Бойовики на Донбасі влаштовують з населенням сутички зі зброєю, – розвідка

Українська розвідка повідомила, що окупанти на Донбасі активізували набір найманців через мережу вербувальних центрів. Крім того, бойовики влаштовують сутички з місцевим населенням.

У розвідці зазначили, що командування збройних сил держави-агресорки продовжує інтенсивні заходи для поповнення особовим складом з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

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Росія шукає на Донбасі нових найманців

Однак результати агітаційної кампанії військових комісаріатів окупантів залишаються незадовільними.

Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців з населення тимчасово окупованих територій Донбасу,

– наголосили в розвідці.

Через це ворог вирішив активізувати набір найманців через мережу вербувальних центрів на території Росії. Бійців скеровують на проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Бойовики вступають у сутички з населенням

Водночас, інформує розвідка, на Донбасі загострилася соціальна ситуація в населених пунктах, де тимчасово перебувають російські найманці.

Бойовики вступають у сутички з місцевим населенням, часто використовуючи при цьому зброю.

Доба на Донбасі 7 лютого: як минула

Війська окупанта протягом 7 лютого п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї у сторону Південного, Водяного, Невельського, Пісків.

Внаслідок атак бойовиків один військовий Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Лікарі оцінюють стан його здоров'я як задовільний.

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Текст допису ГУР Міноборони:

Командування ЗС РФ продовжує інтенсивні заходи для поповнення особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів. Разом з тим, результати агітаційної кампанії військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій залишаються незадовільними.

Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців завдяки населенню тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Водночас спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками т. зв. “добровольців” з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї.