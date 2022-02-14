Бойовики гатили з гранатометів: на Донбасі постраждав військовий ЗСУ

Проросійські бойовики продовжують цинічно порушувати домовленості про тишу на Донбасі. Внаслідок їхніх дій 14 лютого поранення зазнав український військовий.

Наразі воїн перебуває у госпіталі. Його стан здоров'я – середньої важкості.

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Як минула доба на Донбасі

Російські найманці 3 рази порушили "тишу". Біля Трьохізбенки вони відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Мар'їнки – з безпілотника здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того, на Донеччині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Вони знищили один БПЛА противника,

– розповіли у штабі ООС.

Там додали, що українські військові контролюють ситуацію на Сході країни.

Росія може визнати фейкові республіки

14 лютого профільний комітет російської Держдуми схвалив одразу 2 проєкти постанови про визнання бойовиків на Сході України. Один з них передбачає негайне передання звернення до Володимира Путіна, а інший – спершу посилання на вивчення у міністерства. Кожен з документів отримав по 3 голоси.

Вже 15 лютого Держдума обиратиме один з варіантів. Голова російського парламенту В'ячеслав Володін зазначив, що схвалять той проєкт, який набере найбільшу кількість голосів.

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