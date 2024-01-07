Бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль, могли бути під дією наркотиків: що на це вказує

Численні свідки стверджують, що бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль, були у стані ейфорії. Ймовірно, вони були під дією наркотичних засобів.

Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Одними з перших напад терористів відчули учасники музичного фестивалю, який влаштували біля кордону з Сектором Гази.

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Чи були бойовики ХАМАС під дією наркотиків

Терористи ХАМАС за час війни вбили понад 1 200 ізраїльтян, серед яких немовлята, діти різного віку, жінки й люди похилого віку. Кадри зі звірствами почали з'являтися у перші дні після нападу. Ба більше, деякі з них публікували й самі бойовики.

Ізраїльські офіційні служби повідомляють, що багато захоплених або ліквідованих терористів ХАМАС мали при собі пігулки каптагону – амфетамінного наркотику, який ще називають "кокаїном для бідних". Зокрема, експертка Карміт Валенсі пояснила, на вживання цього наркотичного засобу вказує поведінка бойовиків.

Протягом багатьох років каптагон є поширеним серед бойовиків ІДІЛ, в Іраку та Сирії. Переважно тому, що він наділяє їх майже надлюдськими можливостями. Під дією цієї речовини не хочеться спати, зникає відчуття тривоги й можна залишатися зосередженим протягом кількох діб. Каптагон певною мірою також усуває страх і голод. Окрім того, у цих наркотиків дуже низька собівартість, яка оцінюється від 1 до 5 доларів,

– заявила вона.

Однак речник ізраїльської армії офіційно не підтвердив, що бойовики ХАМАС вживали цей наркотик. Хоча його й знаходили під час обшуків, втім на допитах бойовики ХАМАС не зізнавалися у його вживанні, а у крові – не знаходили цього наркотичного засобу.

Директор наркологічного відділу медцентру "Шиба" Шауль Левран заявив, що каптагон дійсно знаходили у великій кількості. Він припускає, що наркотики використовувалися терористами ХАМАС, щоб підвищити бойову активність, збудження та зменшити будь-які стримування щодо звірств.

Втім, в Ізраїлі наголошують, що не можна списувати звірства бойовиків ХАМАС лише на дію наркотичних засобів. Аналітики вважають, що причиною насправді була багаторічна дегуманізація євреїв. Як доказ, в Ізраїлі наводять приклад вживання амфетамінів серед молоді. Експерти стверджують, що під їхньою дією молодь може годинами танцювати й розважатися, але на дикунів, готових до жорстоких звірств, вони не перетворюються.

Нетаньягу оцінив, коли може закінчитися війна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 25 грудня відвідав Армію оборони Ізраїлю в Газі. Відповідаючи на питання, чи скоро завершиться війна, він заявив, що ні. За його словами, війна проти ХАМАС далека від завершення. Він наголосив, що ЦАХАЛ наразі не зупиняється і продовжує свою боротьбу.

Ми поглиблюємо бойові дії найближчими днями, і це буде довга битва, і вона не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії,

– сказав Нетаньягу.