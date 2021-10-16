Бойовики у Херсонській області: як Україна ледь не втратила південні регіони у 2014 році

Україна могла втратити південні регіони у 2014 році. У березні після окупації Криму російські війська увійшли вглиб Херсонської області на 8 кілометрів. Про цей епізод відомо небагато.

Тоді росіяни захопили частину Арабатської стрілки, там ситуація була найбільш напружено. Російські десантники висадились на півострові Ад та закріпились на Чонгарському півострові. Це все південь Херсонщини.

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Росіянам не дали просунутися на північ Арабатської стрілки

Еміль Асанов був одним з тих героїв, хто не дав в 2014 році російським військовим просунутися на північ Арабатської стрілки. За його словами, росіяни вдень та вночі вручну копали окопи та будували укріплення.



Еміль Асанов був свідком вторгення росіян на Херсонщину / Фото "Радіо Свобода"

Асанов припускає, що позиції бойовиків будували солдати-строковики російської армії. Згодом в окопи заходили бійці спецоперацій. Це було видно за їхнім екіпіруванням, військовою технікою та озброєнням.

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Чому росіяни появились на Арабатській стрілі

Усі свої сили росіяни розмістили довкола газорозподільчої станції. Цей об'єкт начебто і був причиною їхньої появи на Арабатській стрілі.



Українцям вдалось відстояти території у 2014 році / Фото з особистого архіву Сергія Куза

У населеному пункті Стрілкове, що на Арабатській стрілці, російські десантники перебували 9 місяців. У грудні 2015 році вони пішли серед ночі. Росіяни були на тій території поки не винесли усе обладнання з газорозподільчої станції.

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