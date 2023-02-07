Після землетрусу із в'язниці у Сирії втекли 20 в'язнів: більшість – бойовики ІДІЛ

Бойовики ІДІЛ скористалися землетрусом та втекли з в'язниці у Сирії. Де вони наразі перебувають – не відомо.

Зранку 6 лютого на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Підземні поштовхи відчули й на північному сході Сирії.

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Як все відбулося

У в'язниці на північному заході Сирії в'язні підняли бунт. У результаті цього втекло щонайменше 20 осіб. За інформацією видання всі вони є бойовиками ІДІЛ.

За даними співрозмовника агенства, загалом у в'язниці в місті Раджо утримують близько 2 тисяч людей, більшість з них (1,3 тисячі) причетні до терористичного угрупування. У в'язниці також утримують бійців очолюваних курдами сил.

Чиновник в'язниці розповів, як втекли в'язні: "Після землетрусу Раджо постраждав, а ув'язнені почали бунт і взяли під свій контроль частину в'язниці… Близько 20 полонених втекли... які, як вважають, є бойовиками ІДІЛ".

Також зазначили, що землетрус магнітудою 7,8 бала, який супроводжувався десятками підземних поштовхів у регіоні, завдав шкоди в’язниці: тріснули стіни та двері.

Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини, що базується в Британії, заявила, що не може перевірити, чи втекли полонені, але підтвердила, що був заколот.

Що відомо про потужний землетрус у Туреччині та Сирії

Станом на 3:55 7 лютого, як пише Anadolu, глава Управління з надзвичайних ситуацій Юнус Сезер заявив, що кількість загиблих на південному сході Туреччини збільшилась до 2 921 особи, ще 15 834 людини – поранені. За попередніми даними, вдалось врятувати 7 840 людей.

Al Jazeera написала, що у Сирії кількість жертв зросла до 1 293 людей, поранених – до 3 411 осіб. З них 593 людини загинуло та 1 411 – поранених на території, яку контролює уряд. На землях, які контролюють повстанці – щонайменше 700 загиблих та понад 2 000 поранених.

У ВООЗ попереджають, що ці цифри загиблих, ймовірно, зростуть у вісім разів, оскільки рятувальники знайдуть більше жертв під завалами.

ІДІЛ або "Ісламська держава" – терористичне угруповання, що сповідує принципи джихадизму. Воно виникло у 2006 році в Іраку шляхом об’єднання одинадцяти радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди".