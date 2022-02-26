Бойовики можуть підірвати місткості з хімією в Донецьку: окупантам роздають протигази

Окупанти в Донецьку роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових місткостей з хімічними речовинами.

Розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька у мережі повідомила Служба безпеки України. У місті – загроза провокацій.

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Окупанти можуть підірвати місткості з хімією в Донецьку

Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність підриву промислових місткостей з хімічними речовинами,

– зазначили в СБУ.

У спецслужбі наголосили: росіяни спробують звинуватити в цій диверсії щодо мирного населення українських військових. "Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів", – запевнили у відомстві.

Усіх українців, які перебувають на тимчасово купованій території, просять бути пильними.

Чергова пропаганда від Росії

Російські пропагандисти поширюють відео, в якому заявляють, що начебто 82 українських військових здались при захопленні острова Зміїний. Після цього їм нібито вручили пайки в Севастополі.

Насправді острів захищали 13 українських прикордонників. Усі вони тримали оборону до останнього, але героїчно загинули.

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