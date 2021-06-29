Бойовики обстріляли українські позиції: поранений військовий
29 червня 2021 , 00:04
Джерело:фейсбук ОТУ "Північ"
Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях ЗСУ біля Новотошківського. Внаслідок ворожого обстрілу 1 український захисник отримав поранення.
Противник здійснив атаку 28 червня приблизно о 20.30. Це відбувалося у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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