Бойовики обстріляли українські позиції: поранений військовий

29 червня 2021 , 00:04

Джерело:

фейсбук ОТУ "Північ"

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях ЗСУ біля Новотошківського. Внаслідок ворожого обстрілу 1 український захисник отримав поранення.

Противник здійснив атаку 28 червня приблизно о 20.30. Це відбувалося у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї. Військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення.

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