Бойовики офіційно попросили в Путіна визнання

21 лютого 2022 , 15:42
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Ватажки бойовиків звернулися до глави Кремля Володимира Путіна. Просять у президента держави-агресорки офіційного визнання їхньої "незалежності".

Відповідну інформацію про звернення бойовиків до Путіна 21 лютого повідомляють у російських телеграм-каналах, пише 24 канал.

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Бойовики просять Путіна визнати їх

Ватажки бойовиків окупованої частини Донецької та Луганської областей одночасно звернулися до Путіна. Просять визнати їх як "незалежні, демократичні, правові та соціальні держави". А також закликають Росію "укласти договір про дружбу та співпрацю з ними, зокрема, в оборонній сфері".

Крім того, бойовики Луганщини заявили про начебто "загрозу життю 300 тисяч громадян Росії, які проживають в окупованих районах області".

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Автор: Наталія Пристанська