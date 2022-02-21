Бойовики офіційно попросили в Путіна визнання

Ватажки бойовиків звернулися до глави Кремля Володимира Путіна. Просять у президента держави-агресорки офіційного визнання їхньої "незалежності".

Відповідну інформацію про звернення бойовиків до Путіна 21 лютого повідомляють у російських телеграм-каналах, пише 24 канал.

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Бойовики просять Путіна визнати їх

Ватажки бойовиків окупованої частини Донецької та Луганської областей одночасно звернулися до Путіна. Просять визнати їх як "незалежні, демократичні, правові та соціальні держави". А також закликають Росію "укласти договір про дружбу та співпрацю з ними, зокрема, в оборонній сфері".

Крім того, бойовики Луганщини заявили про начебто "загрозу життю 300 тисяч громадян Росії, які проживають в окупованих районах області".

Можливе визнання Росією бойовиків: що відомо

15 лютого Держдума Росії звернулась з пропозицією до Володимира Путіна з проханням "легалізувати" луганських та донецьких бойовиків.

Сам глава Кремля на брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запевнив, що, мовляв, так депутати дослухаються до думки своїх виборців.

В українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків.

Міжнародна спільнота засудила ініціативу Думи та закликала Путіна не визнавати бойовиків. Зокрема, від схвалення цього звернення главу Кремля застеріг держсекретар США Ентоні Блінкен. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що це порушення мінських угод та міжнародного права.

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