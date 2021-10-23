Бойовики поранили двох українських військових: в якому вони стані

Проросійські найманці продовжують цинічно зривати режим припинення вогню, обстрілюючи наші позиції на Донбасі. 23 жовтня двоє наших військовослужбовців дістали осколкові поранення.

Окупанти здійснили обстріл у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Внаслідок підступних дій ворога двоє наших захисників отримали осколкові поранення. Їм оперативно надали першу допомогу і транспортували до лікувального закладу. Лікарі зауважили, що життю воїнів нічого не загрожує, вони отримують усю необхідну допомогу та перебувають у задовільному стані.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Росії,

– наголосили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Ситуація на Донбасі 22 жовтня

Внаслідок ворожих дій впродовж 22 жовтня постраждали двоє наших захисників. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний.

У штабі ООС констатували, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зросла. Окупанти 13 разів порушували режим тиші, використовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю.