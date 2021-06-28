ООН дізналася про причетність росіян до військових злочинів у ЦАР, – ЗМІ

Слідчі ООН з'ясували причетність російських найманців до військових злочинів у Центральнофариканській Республіці. Під час військової операції на початку 20201 року вони вбили мирних мешканців, розграбували будинки й убили вірян у мечеті.

Про деталі злочинних діянь росіян у ЦАР видання дізналося зі звіту для Ради безпеки ООН. Він заснований на фотознімках і конфіденційних свідченнях очевидців і місцевої влади.

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Злочини росіян у ЦАР

У звіті мовиться, що російські найманці, які діють під виглядом беззбройних військових радників, вели урядові війська в бій під час наступу з витіснення повстанців з декількох міст в січні і лютому.

Найманці розмістилися у великих гірничодобувних центрах країни з великим запасом алмазів. Вони вдалися до низки військових злочинів, серед них:

надмірне застосування сили,

невибіркові вбивства,

масштабні грабежі.

Серед злочинів у грудні 2020 року зафіксований обстріл вантажівки на блокпосту в місті Гримар, внаслідок якого загинули 3 мирних жителів. Ще 15 отримали поранення.

Напад на мечеть

У лютому 2021 року російські найманці напали на мечеть Аль-Таква в Бамбарі. Там повстанці заховалися серед мирних жителів.

Щонайменше 6 вірян були вбиті внаслідок збройного штурму мечеті.

Інші злочини росіян

Російських найманців також звинувачують у вбивстві щонайменше 5 мирних жителів, зокрема двох людей з обмеженими можливостями.

Також у звіті мовиться, що росіяни причетні до грабежів. Вони викрадали гроші, мотоцикли й інші цінності під час обшуків будинків.

Коротко про війну в ЦАР: