Бойовики та російський агент отримали реальні терміни в’язниці в Україні

Російські загарбники вже почали нести відповідальність за свої злочини проти України. Високопоставлені чиновники та бойовики багато років проведуть за ґратами.

Усім російським окупантам та їх посіпакам доведеться відповідати за свої злочини проти України. Процес вже запущений, і втекти від справедливого покарання не вдасться жодному злочинцю.

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