Бойовики створюють нові укріплення на Донбасі та глушать безпілотники ОБСЄ

Проросійські бойовики продовжують порушувати домовленості. Зокрема вони розширюють оборонні позиції в бік лінії розмежування та глушать сигнал безпілотників місії ОБСЄ.

Порушень режиму припинення вогню зі сторони бойовиків не зафіксовано. Та варто відзначити, що окупанти перешкоджали роботі патрулів моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях.

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Бойовики понад 10 разів глушили сигнал безпілотників ОБСЄ

У звіті від 18 травня місія ОБСЄ зафіксувала систематичне перешкоджання роботі патрулів та польотам безпілотників СММ на тимчасово окупованих територіях.

Безпілотники місії вже систематично зазнають перешкод, внаслідок глушіння сигналу під час завчасно анонсованих запланованих польотів. Нещодавно місія зафіксувала понад 10 таких випадків,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, бойовики продовжували дообладнувати та розширювати оборонні позиції в бік лінії розмежування.

За інформацією української сторони СЦКК, 19 травня бойовики біля Пісків проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укріплень в напрямку розташування передових позицій підрозділів ЗСУ.

Натомість підрозділи ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню.

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