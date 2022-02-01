Бойовики відновили комендантську годину у Луганську
Джерело:24 канал
На окупованій території Луганщини знову ввели комендантську годину. Хоч раніше бойовики вже скасовували обмеження.
За інформацією сепаратистських медіа, час відтермінування комендантської години вже минув. Саме тому бойовики і відновили заборону.
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Заборону відновили через "указ" Пасічника
Комендантську годину відновили відповідно до "указу" Ігоря Пасічника – ватажка бойовиків псевдореспубліки на території Луганщини. Її призупинили у період із 23:00 1 жовтня 2021 року до 04:00 1 лютого 2022 року.
Загалом порушення комендантської години на тимчасово окупованих територіях тягне за собою штраф. Мовиться про суму від 500 до 2000 російських рублів. Це 185 – 740 гривень. Також можливі обов'язкові роботи на термін від 20 до 40 годин.Зауважте! Раніше, коли комендантську годину скасовували, в ОРДЛО посилювали патрулювання вулиць і перевірки мешканців. Людей затримували і доставляли до відділень поліції псевдореспублік для перевірки особистості.
Якщо порушник же випив алкоголь і вийшов на вулицю під час комендантської години, то йому загрожує штраф від 2000 до 5000 російських рублів – від 740 до 1850 гривень. Обов'язкові роботи ж уже на більший на термін – до 100 годин, або адміністративний арешт до 15 діб.
Визнання бойовиків на Донбасі: коротко
- Росія впродовж 8 років підтримує та контролює бойовиків на Донбасі. Однак Кремль досі офіційно не визнав республіки.
- Ініціативу щодо цього взяли на себе російські комуністи. Вони й почали розробляти відповідний законопроєкт. Документ 19 січня зареєстрували у Держдумі.
- Правозахисник припустив, що Росія не піде на визнання бойовиків. За його словами, це винятково інструмент для того, щоб налякати дипломатів та міжнародних партнерів України.
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