Бойовики вивели танки з місць зберігання на Донбасі, – ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про численні порушення в Донбасі зі сторони російських окупантів. Зокрема, бойовики стягують танки в Донецькій області.
Про ситуацію на Донбасі та чергові порушення військ окупантів йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 20 травня.
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ОБСЄ повідомила про стягування техніки окупантами
Місія зафіксувала такі порушення ліній відведення: 6 танків на полігоні в непідконтрольному Україні районі Донецької області. За лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння СММ виявила 3 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області,
– йдеться в повідомленні.
В ОБСЄ уточнили, що у цих зонах, відповідно до домовленостей, розміщення важкого озброєння заборонене.
Окрім того, на ділянці розведення біля Станиці Луганської спостерігачі помітили 2 членів збройних формувань недалеко від відремонтованого прольоту моста. Ще 3 бойовиків представники ОБСЄ зафіксували під час патрулювання неподалік ділянки розведення в районі Золотого.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Попри домовленості про перемир'я, російські найманці регулярно обстрілюють українські позиції на Донбасі.
- За добу 20 травня війська окупанта 10 разів відкривали вогонь. Російські найманці гатили з мінометів 82-го калібру, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На щастя, втрат серед українських захисників немає.
- Внаслідок атак ворога від початку 2021 року загинули вже 43 військових Збройних сил України.