Бойовиків на Донбасі привели у вищу ступінь боєготовності

Росія проводить бойові тренування своїх найманців на окупованому Донбасі. Основну увагу противник приділяє злагодженню дій у складі рот та батарей.

Що відомо про тренування бойовиків

За даними української розвідки, навчання окупантів тривали впродовж тижня 7 – 11 лютого. Контролювали їх представники вищого керівництва збройних сил Росії.

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Відомо, що бойовики проводили заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

Крім того, окремі підрозділи з'єднань переводили у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Упродовж доби 10 лютого бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Вони стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Пісків, Зайцевого, Гранітного, Тарамчука, Попасної та Водяного.

7 та 6 лютого російські найманці поранили трьох наших захисників. На щастя, воїнів оперативно госпіталізували.

5 лютого окупанти обстріляли Павлопіль. Відомо, що снаряди влучили у будинок місцевого мешканця, а також у школу, яка зараз не працює.

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Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти розмістили 148 танків та самохідних гаубиць лише за 36 кілометрів від лінії зіткнення на Донбасі. Такі дії ворога є порушенням лінії відведення та мінських домовленостей. Вони свідчать про створення умов для подальшої ескалації.

Повний текст публікації ГУР Міноборони у фейсбуці:

Головне управління розвідки України інформує:

У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжуються планові заходи бойової підготовки. Основну увагу противник приділяє злагодженню дій у складі рот/батарей.

Зокрема, протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами. Водночас окремі підрозділи з'єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки.

Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірка навченості особового складу здійснювались представниками вищих органів військового управління ЗС РФ.