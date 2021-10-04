У бойовому настрої, – Ясько розповіла про стан затриманого Саакашвілі

Затриманий в Грузії Міхеіл Саакашвілі продовжує голодування в тюрмі. Проте стан політика – задовільний.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ліза Ясько. За її словами, Саакашвілі очікував затримання.

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"Стан його зараз позитивний. Він перебуває у бойовому настрої. Його постійно відвідують його соратники", – повідомила Ліза Ясько.

Ясько: Він розумів, що його можуть заарештувати

Згідно з її інформацією, на 4 жовтня запланований візит консула України до політика. Водночас біля стін в'язниці відбувається мітинг – грузини зібралися на підтримку Міхеіла Саакашвілі. Акція називається "Свободу Міші".

У заявах він говорить, що розумів – його можуть заарештувати. Але це для нього є ненормальним. Звичайно, він знав що таке може відбутись, що грузинська влада буде його арештовувати,

– розповіла народна депутатка.

Ліза Ясько додала, що наразі українська сторона займається тим, щоб громадянин України був захищеним – де і ким він би не був.

Після затримання Міхеіла Саакашвілі народна депутатка Ліза Ясько відверто розповіла про стосунки з політиком. У фейсбуці нардепка оприлюднила відео, яке записали, коли Саакашвілі ще перебував в Україні.

Ясько про стан Саакашвілі: дивіться відео 24 каналу

Затримання Саакашвілі: коротко