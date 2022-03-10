У бою на Київщині "Азовці" дістали трофейні документи окупантів
Джерело:Національний корпус
Окремий полк спеціального призначення "Азов" разом з 72 бригадою розбили 6 танковий полк окупантів, ліквідувавши полковника російської армії Андрія Захарова.
Бої проходили в Броварському районі Київської області. Нашим захисникам вдалося здобути документи знищених окупантів.
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Серед документації, зокрема, список особового складу 2 танкового взводу 3 танкової роти 1 танкового батальйону в/ч 93992.
Як свідчать дані з відкритих джерел, до в/ч 93992 приписаний 6-тий танковий полк (місто Чебаркуль, Челябінської області) з почесною назвою "Львівський" 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу РФ.
Список особового складу й дані родичів російських окупантів:
- Старший лейтенант Кобзарь Дмитро Андрійович, 31.08.1995 рік народження (Матір: Кобзарь Світлана Валентинівна, батько: Кобзарь Андрей Павлович)
- Рядовий Зайцев Євгеній Вікторович, 23.11.1999 рік народження (Матір: Турманова Єлена Вікторівна, сестра: Зайцева Ірина Вікторівна, місто Копейськ, вулиця Томська, 17, квартира 11).
- Рядовий Малишенко Іван Владиславович, 31.07.1999 рік народження (Матір: Малишенко Єлена Володимирівна, Томська область, село Каргасок, вулиця Герасимова, 116, квартира 7).
- Старший сержант Іванов Владимир Миколайович, 30.07.1991 рік народження (Дружина: Іванова Катерина Юріївна, місто Чебаркуль, вулиця Карпенко, 4, квартира 13).
- Рядовий Квашнин Олексій Сергійович, 30.03.2001 рік народження (Матір: Квашнина Ірина Александрівна, батько: Квашнин Сергій Іванович, Курганська область, село Сетовноє, вулиця Центральна, 66, квартира 2).
- Рядовий Косарєв Владислав Александрович, 04.06.2001 рік народження (Матір: Байкалева Оксана Вікторівна, Байков Сергій Александрович, Свердловська область).
- Сержант Манасов Алім Аманбаєвич, 26.08.1997 рік народження (Матір: Манасова Улболсин Аділбековна, Манасов Аманбай, Оренбурзька область селище Світлий, вулиця Орська, 2).
- Рядовий Грипас Єгор Антонович, 12.09.1999 рік народження (Матір: Іванова Надія Миколаївна, Грипас Антон Павлович, Челябінська область, село Казанцево, вулиця Леніна, 20).
- Молодший сержант Лохматов Данило Сергійович, 06.10.2002 (Матір: Лохматова Алсу Равшанівна, батько: Лохматов Сергій Анатольович, місто Саратов, вулиця Батавіна, 13в, квартира 108).
- Ефрейтор Смирнов Дмитро Алексієвич, 22.01.2000 (Мати: Смирнова Ольга Миколаївна, Томська область, ДМП "Жемчужина", вулиця Алексеєва, 3).
- Старший сержант Артамонов Артур Александрович, 29.07.1991 (Дружина: Артамонова Євгенія Сергіївна, місто Чебаркуль, вулиця Леніна, 44а, квартира 58. Матір: Артамонова Наталія Михайлівна, Тюменська область, місто Муравленко, вулиця Нефтяників, 17, квартира 2).
- Рядовий Михайлов Максим Александрович, 11.08.1994 (батько: Михайлов Александр, республіка Татарстан, місто Казань, селище Нагорний, вулиця Куркачинська, 32, квартира 1).
- Сержант Кубелов Аян Нурланович, 21.04.1998 (місто Чебаркуль, вулиця Миру, 25а, квартира 11).
- Рядовий Мартиненко Александр Денисович 03.11.2001 (місто Чебаркуль, вулиця Леніна, 21, квартира 19).
- Рядовий Сиразетлінов Айдар Рафкатович, 01.10.2001.
Знаходьте родичів окупантів у соцмережах і вимагайте, щоб їхні сини-вбивці забирались із нашої землі, якщо ще живі,
– йдеться в повідомленні.
Трофейні документи:
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