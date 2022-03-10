У бою на Київщині "Азовці" дістали трофейні документи окупантів

Окремий полк спеціального призначення "Азов" разом з 72 бригадою розбили 6 танковий полк окупантів, ліквідувавши полковника російської армії Андрія Захарова.

Бої проходили в Броварському районі Київської області. Нашим захисникам вдалося здобути документи знищених окупантів.

До теми ЗСУ звільнили від окупантів Бакланову Муравійку

Серед документації, зокрема, список особового складу 2 танкового взводу 3 танкової роти 1 танкового батальйону в/ч 93992.

Як свідчать дані з відкритих джерел, до в/ч 93992 приписаний 6-тий танковий полк (місто Чебаркуль, Челябінської області) з почесною назвою "Львівський" 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу РФ.

Список особового складу й дані родичів російських окупантів:

Старший лейтенант Кобзарь Дмитро Андрійович, 31.08.1995 рік народження (Матір: Кобзарь Світлана Валентинівна, батько: Кобзарь Андрей Павлович)

Рядовий Зайцев Євгеній Вікторович, 23.11.1999 рік народження (Матір: Турманова Єлена Вікторівна, сестра: Зайцева Ірина Вікторівна, місто Копейськ, вулиця Томська, 17, квартира 11).

Рядовий Малишенко Іван Владиславович, 31.07.1999 рік народження (Матір: Малишенко Єлена Володимирівна, Томська область, село Каргасок, вулиця Герасимова, 116, квартира 7).

Старший сержант Іванов Владимир Миколайович, 30.07.1991 рік народження (Дружина: Іванова Катерина Юріївна, місто Чебаркуль, вулиця Карпенко, 4, квартира 13).

Рядовий Квашнин Олексій Сергійович, 30.03.2001 рік народження (Матір: Квашнина Ірина Александрівна, батько: Квашнин Сергій Іванович, Курганська область, село Сетовноє, вулиця Центральна, 66, квартира 2).

Рядовий Косарєв Владислав Александрович, 04.06.2001 рік народження (Матір: Байкалева Оксана Вікторівна, Байков Сергій Александрович, Свердловська область).

Сержант Манасов Алім Аманбаєвич, 26.08.1997 рік народження (Матір: Манасова Улболсин Аділбековна, Манасов Аманбай, Оренбурзька область селище Світлий, вулиця Орська, 2).

Рядовий Грипас Єгор Антонович, 12.09.1999 рік народження (Матір: Іванова Надія Миколаївна, Грипас Антон Павлович, Челябінська область, село Казанцево, вулиця Леніна, 20).

Молодший сержант Лохматов Данило Сергійович, 06.10.2002 (Матір: Лохматова Алсу Равшанівна, батько: Лохматов Сергій Анатольович, місто Саратов, вулиця Батавіна, 13в, квартира 108).

Ефрейтор Смирнов Дмитро Алексієвич, 22.01.2000 (Мати: Смирнова Ольга Миколаївна, Томська область, ДМП "Жемчужина", вулиця Алексеєва, 3).

Старший сержант Артамонов Артур Александрович, 29.07.1991 (Дружина: Артамонова Євгенія Сергіївна, місто Чебаркуль, вулиця Леніна, 44а, квартира 58. Матір: Артамонова Наталія Михайлівна, Тюменська область, місто Муравленко, вулиця Нефтяників, 17, квартира 2).

Рядовий Михайлов Максим Александрович, 11.08.1994 (батько: Михайлов Александр, республіка Татарстан, місто Казань, селище Нагорний, вулиця Куркачинська, 32, квартира 1).

Сержант Кубелов Аян Нурланович, 21.04.1998 (місто Чебаркуль, вулиця Миру, 25а, квартира 11).

Рядовий Мартиненко Александр Денисович 03.11.2001 (місто Чебаркуль, вулиця Леніна, 21, квартира 19).

Рядовий Сиразетлінов Айдар Рафкатович, 01.10.2001.

Знаходьте родичів окупантів у соцмережах і вимагайте, щоб їхні сини-вбивці забирались із нашої землі, якщо ще живі,

– йдеться в повідомленні.

Трофейні документи:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити – Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною: дивіться відео