У бою з окупантами загинув депутат Самбірської міськради Володимир Ковалів

На Харківщині загинув Володимир Ковалів – депутат Самбірської міськради. Трагічну новину повідомили 15 квітня.

Ковалів входив до ВО "Свобода" з 2006 року. Пресслужба Всеукраїнського об'єднання повідомила, що без батька залишилися троє дітей.

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У бою з окупантами на Харківщині загинув наш побратим Володимир Ковалів. Депутат Самбірської міської ради від ВО "Свобода" (Львівська область). Вічна пам'ять і слава Герою,

– мовиться у повідомленні.



Володимир Ковалів / ВО "Свобода" Львівщина

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