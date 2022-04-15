У бою з окупантами загинув депутат Самбірської міськради Володимир Ковалів
15 квітня 2022 , 23:09Читать новость на русском
Джерело:ВО "Свобода" Львівщина
На Харківщині загинув Володимир Ковалів – депутат Самбірської міськради. Трагічну новину повідомили 15 квітня.
Ковалів входив до ВО "Свобода" з 2006 року. Пресслужба Всеукраїнського об'єднання повідомила, що без батька залишилися троє дітей.
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У бою з окупантами на Харківщині загинув наш побратим Володимир Ковалів. Депутат Самбірської міської ради від ВО "Свобода" (Львівська область). Вічна пам'ять і слава Герою,
– мовиться у повідомленні.
Володимир Ковалів / ВО "Свобода" Львівщина
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