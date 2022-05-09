У бою з окупантами загинув легендарний український льотчик Ігор Бедзай
Джерело:Валерія Олєйнікова у фейсбуці
На 75 день повномасштабної війни українські пілоти продовжують боронити повітряний простір. Одним із таких асів був заступник командувача ВМС ЗСУ з авіації Ігор Бедзай.
Полковник, борючись із російськими окупантами, 7 травня героїчно віддав своє життя за мирне небо над Україною. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомила Валерія Олєйнікова.
Читайте також Мріяв повернутися до деокупованого Криму: на війні загинув "кіборг" Андрій Кузнєцов
А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Сильний командир та льотчик, вірний друг та хороша людина. Вічна пам'ять Герою. Герої не вмирають – вони вічно живуть в наших серцях,
– написала дівчина.
Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача. Вічна пам'ять герою! Співчуття рідним і близьким.
Що відомо про загиблого Героя
- Ігор Бедзай обіймав посаду заступника командувача Військово-морських сил з авіації. У 2014 році був виконувачем обов'язків командира 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ.
- Одеське видання "Думська" пише, що він був уродженцем Миколаєва, за життя про нього ходили легенди, згадували Героя як приклад відданості країні та своєму військовому обов’язку.
- Полковник був блискучим офіцером, добрим командиром, великим професіоналом своєї справи, котрий літав як на вертольотах, так і на літаках, і при цьому був дуже скромною людиною.
Вивели техніку з окупованого Криму
У 2014 році 10-та бригада морської авіації під керівництвом Ігоря Бедзая провела масштабну операцію з порятунку своїх літаків і гелікоптерів. Під дулами автоматів наші військовослужбовці вивели бойову техніку з окупованого Криму та стали єдиним підрозділом, якому це вдалося зробити.
В умовах повної тиші у радіоефірі, на холодних двигунах українські пілоти піднялися в небо з аеродрому в Новофедорівці та забрали техніку з Кульбакіно. Після цього врятували ще один борт.
Завдяки Бедзаю зберегли морську авіацію
Волонтер Тарас Чмут розповів, що у 2014 році Ігор Бедзай чи не єдиний з усього командування флоту хто проявив лідерство та рішучість – допоки всі чекали на міфічні "накази з Києва".
З його слів, фактично завдяки лідерству полковника Україна змогла зберегти Морську авіацію.