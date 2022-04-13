У бою з окупантами загинув ще один білорус під позивним "Ганс"

Боротьба проти окупантів відбирає життя не лише українців. Російські загарбники вбивають також тих, хто приїхав до нашої країни з-за кордону, щоб боротися за мирне небо над Україною.

Так, у бою проти ворожих військових загинув ще один білорус. У нього був позивний "Ганс".

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Воював за Україну з 2015 року

Про загибель білоруського військового повідомив режисер Антось Цялежнікаў. Він зазначив, що "Ганс" приїхав воювати за Україну ще у 2015 році. Він входив до складу Добровольчого українського корпусу "Правого сектора", а також був кілька разів поранений. Нещодавно "Ганс" перейшов до 24-ї механізованої бригади ЗСУ.

Сподіваюся, "Ганс" зараз десь з "Туром" у кращому світі. Світла пам'ять!,

– написав він.

Напередодні бійці легіону "Свобода Росії" показали перші результати своєї роботи. Він, нагадаємо, складається з росіян і білорусів, які добровільно вирішили воювати проти російської агресії в Україні.

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