У бою під Миколаєвом загинув 19-річний захисник зі Львова
1 березня 2022 , 07:07Читать новость на русском
Джерело:школа №90
У бою між Херсоном та Миколаєвом загинув львів'янин Богдан Корнеляк. Йому було всього 19 років.
Богдан був випускником школи №90. Там повідомили про загибель Героя.
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Друг Богдана оприлюднив його світлину.
Вічна пам'ять, друже...Пам'ятаємо, помстимось!
– написав друг.
Загинув 19-річний львів'янин / Фото з інстаграму Богдана Громова
Нагадаємо, у боях за Україну також загинув студент географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Андрій Боровець. Він служив в окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.