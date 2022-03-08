Боже, вони це зробили – Росія видаляй свою армію, – Грозєв про ліквідацію Герасимова

8 березня 2022 , 02:44
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Джерело:

твітер Christo Grozev

Біля Харкова 7 березня ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова. Журналіст-розслідувач Христо Грозєв емоційно відреагував на цю новину.

Він опублікував захоплений твіт. Журналіст заявив, що Росії варто "видалити" свою армію. 

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Боже, Україна щойно ліквідувала генерал-майора Віталія Герасимова, начальника штабу 41-ї армії. У Харкові. Росія, якщо ви слухаєте: видаліть свою армію,
– заявив Грозєв.

Герасимов був учасником другої чеченської війни, а також – війни у Сирії. Окрім того, ворог отримав медаль за так зване "повернення Криму". Про ліквідацію Герасимова повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України. 

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Автор: Мар'яна Бекало