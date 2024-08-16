Божевільна російська пропаганда: в МЗС спростували інформацію Росії про брудні бомби

МЗС України відреагувало на брехню російських ЗМІ про "підготовку Україною підриву двох АЕС". Там заявили, що Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії.

В МЗС спростували повідомлення російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС. Ворог нафантазував не тільки щодо атаки на ЗАЕС, але на Курську АЕС у Курчатові.

Дивіться також Росіяни могли обезголовити українського воїна: Лубінець відреагував на воєнний злочин

Що кажуть в МЗС стосовно "атаки України на дві АЕС"

Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню,

– написав речник МЗС Георгій Тихий.

Він підкреслив: Україна завжди була та залишається відданим членом ДНЯЗ. Київ не має жодних "брудних бомб" і не планує їх здобувати.

"Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося", – зазначив речник МЗС.

Росіяни в деталях розписали "українські удари по АЕС"

Брудна бомба – це гіпотетична радіологічна зброя, за допомогою якої радіоактивний матеріал розсіюється вибухом звичайної вибухівки. Бомбу можуть використати для радіоактивного забруднення території навколо зони вибуху, в першу чергу, для створення території забороненого доступу для цивільного населення.

Стверджують, нібито для удару Україна підготувала якісь спеціальні боєголовки та "вже завезла їх". Місцем зберігання диво-зброї чомусь назвали Жовті Води Дніпропетровської області.

Атаку буцімто має бути спрямовано на Запорізьку та Курську АЕС, які розташовані в Енергодарі та Курчатові відповідно. Ворожі ресурси пишуть про "удар по місцях зберігання відпрацьованого палива АЕС", а боєголовки міститимуть радіоактивну речовину.

Звісно, операцію курують "західні спецслужби, переважно Велика Британія", а в Сумах і Запоріжжі "багато іноземних журналістів".

За джерело росіяни вказують так зване "Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області". Цей канал спеціалізується на продукуванні міфів про вигадані злочини українських військових. У дописі пропагандистів сказано, нібито інформацію про підготовку до атаки по двох АЕС повідомили українські військовополонені.

Росія активно лякала Захід тим, що Київ може використати "брудну бомбу", ще у 2022 році. Тим часом сама увійшла на ЧАЕС і в зону відчуження та захопила ЗАЕС в Енергодарі.