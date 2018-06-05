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Божевільний Том Круз стрибнув парашутом з рекордної висоти заради фільму: відео

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Том Круз в
Том Круз в "Місія нездійсненна: Наслідки" 2018 / Скріншот з відео

Голлівудський кіноактор Том Круз, який відомий виконанням важких трюків на знімальних майданчиках, цього разу теж неабияк здивував фанатів. Заради фільму "Місія нездійсненна: Наслідки" він стрибнув з парашутом з висоти у майже 8 тисяч метрів.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Сміливий актор вже давно вирішив усі трюки в цій кінокартині виконувати самому. Кіностудія Paramount Pictures, яка зайнялась створення шостої за рахунком стрічки у франшизі, поділилася відео, на якому 55-річний Круз виконує стрибок з парашутом з висоти 7600 метрів.

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Для зйомки такого кадру знімальна група спеціально побудувала величезну аеродинамічну трубу. Самі ж знімання відбувались в ОАЕ і в операторів було лише 3 хвилини, щоб зняти цей трюк перед сходом сонця.

Том Круз в "Місія нездійсненна: Наслідки" 2018: дивитись відео онлайн

 

Як відомо, такий важкий стрибок належить до військових маневрів, оскільки парашут розкривається якомога ближче до землі, – на висоті менше 600 м. Оскільки такі стрибки виконуються з тропосфери, де максимальна висота сягає 10 км, то актор стрибав у теплому одязі і з індивідуальним дихальним апаратом.

Також для Тома Круза сконструювали спеціальний шолом, який в разі небезпечного випадку під час стрибка міг би убезпечити актора від кисневої недостатності, гіпервентиляції і барометричного удару.

Нагадаємо, що світова прем’єра стрічки "Місія нездійсненна: Наслідки" запланована на 26 липня 2018 року. Під час зйомок кінокартини з Томом Крузом вже трапилась неприємна ситуація: взимку актор отримав важку травму ноги через невдалий трюк під час перестрибування між будинками.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд екстрим
Джерело: 24 Канал
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