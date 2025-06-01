Горіли житлові будинки, постраждали діти: ворог масовано вдарив БпЛА по Харкову

Уночі 20 червня кілька районів Харкова та передмістя опинилися під ударом російських безпілотників. Унаслідок атаки сталися пожежі та постраждали люди.

Про наслідки атаки по Харківській області відзвітували рятувальники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Росіяни атакували дронами Харківщину

Вибухи в Харкові пролунали ближче до опівночі 19 червня та вночі. Жителі чули щонайменше 8 вибухів. Один з прильотів зафіксували біля багатоповерхівки, там постраждали люди та понівечені авто. Інші дрони влучили по нежитловій будівлі.

У ДСНС розповідають, що ударні безпілотники завдали руйнувань в Харкові та околицях. Від дій агресора постраждали Шевченківський та Основ’янський райони обласного центру, а також населені пункти в Харківському районі.

Три влучання було в Шевченківському районі Харкова. БпЛА влучив у дворі багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого вибито скління та пошкоджено щонайменше 50 автомобілів. Було поранено 27-річну жінку. Діти зазнали гострої реакції на стрес.

Влучання також зафіксовано у дах незаселеного будинку, а інший ворожий БпЛА вдарив поблизу памʼятника.

В Основʼянському районі дрон повністю зруйнував господарчу споруду на приватному домоволодінні.

Пошкоджень також зазнала територія одного з підприємств у Київському районі міста.

Наслідки прильотів "Шахедів" у Харкові / Фото обласної прокуратури

До медиків за допомогою звернулися чотири людини, двоє з постраждалих – це неповнолітні дівчата 12 та 17 років.

На місці атаки працюють всі відповідальні служби / Фото ДСНС України

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, місцевої пожежної охорони, поліцейські, медики та комунальні служби.

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До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Увечері та вночі напередодні також лунали вибухи в Одесі та Сумах, де також виникли пожежі.