Подкастер Лекс Фрідман поскаржився на атаку дронів на Москву, де він міг брати інтерв'ю в Путіна

У вівторок, 11 березня, безпілотники рекордно атакували російську столицю. На вибухи поскаржився й подкастер українсько-єврейського походження Лекс Фрідман, що зараз перебуває в Москві, ймовірно, для запису інтерв'ю з Владіміром Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис у Х Фрідмана. Наразі з американцем усе добре, він планує вирушити до Саудівської Аравії.

Дивіться також Україна показує силу: рекордна кількість БпЛА атакує Москву перед переговорами зі США

Фрідман сумнівається в українському бажанні миру

Подкастер повідомив, що знаходився дуже близько до місця атаки безпілотників. Події ночі 11 березня, а також вибухи в Києві, коли Фрідман брав інтерв'ю у Володимира Зеленського, змусили американця сумніватися в прагненні України та Росії досягти миру.

Коли я подорожував Україною, було кілька випадків, коли я був на волосині від загибелі. І те ж саме зараз у Москві. Це не дії двох сторін, які прагнуть до миру,

– написав він.

Попри це подкастер буцімто молиться за швидке укладення довготривалої мирної угоди. Ба більше, Фрідман робить "свій маленький внесок у просування цього" разом із всіма залученими сторонами.

Нагадаємо, росіяни кажуть, що перехопили 69 українських дронів, які рухалися в напрямку Москви. Відомо про 1 загиблого й 3 поранених осіб. Окрім того, через нічну атаку запроваджено обмеження на польоти в 4 ключових аеропортах столиці держави-агресора.