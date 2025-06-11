"Ти глянь, чьо там – нам пі***ц": у Тамбовській області БпЛА вразили пороховий завод

Росія вночі 11 червня опинилася під ударом добрих дронів. У кількох областях чули вибухи.

Серед них була й Тамбовська, зокрема місто Котовськ. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також Наслідки ефективної атаки на Енгельс та завод в Чебоксарах: що показують супутникові знімки

Атака БпЛА на російський Котовськ: що відомо про наслідки

Приблизно о 03:40 вночі 11 червня з Тамбовської області Росії почали надходити повідомлення про атаку безпілотників. Місцеві жителі чули, як вони пролітають, а згодом пролунали вибухи.

Епіцентром атаки стало місто Котовськ, зокрема розташований там пороховий завод. Російські спільноти у телеграмі писали про щонайменше 10 вибухів у його районі.

Звісно, для них це "система ППО знищувала безпілотники". А проте ціла низка відео засвідчила, що це далеко не так, і дрони таки вразили Котовський пороховий завод.

Наліт БпЛА на пороховий завод у Тамбовській області: дивіться нарізку відео очевидців (обережно, 18+, чутно лайку)

Автори відео чесно зазначили: "Є***ь, ти глянь, чьо там – нам пі***ц", – і одразу уточнили, що горить завод. А ще – вибухають боєприпаси.

Довідка. Цей завод спеціалізується на піроксилінових порохах та схожій продукції. Підприємство входить до системи державної корпорації "Ростех" і забезпечує постачання російського міноборони – отже, є законною військовою ціллю.

Де розташований Котовськ Тамбовської області: дивіться на карті

Зауважимо, 16 січня 2025 року атака дронів вже стала знайомою для Котовська та його порохового заводу.