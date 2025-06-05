"Добрі" дрони, ймовірно, атакують аеродром Міллерово: в області уже є падіння уламків

Неспокійною видалася ніч на 5 червня у Росії. Там бідкаються на атаку дронів.

Кажуть, що вкотре під загрозою авіабаза Міллерово. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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На Ростовщині зафіксовано падіння уламків БпЛА

Схоже, атака на Росію розпочалася близько 22:00.

Місцеві жителі розповіли, що чули звуки прольотів БпЛА та вибухи у Міллерівському районі.

Атака "добрих" дронів на Росію: дивіться відео

В небі періодично було видно яскраві спалахи, а також роботу "певео".

ЗСУ атакують Ростовську область безпілотниками: попередньо, ворог намагається вдарити по летовищу в Міллерово,

– запевняють окупанти.

Атака БпЛА на Ростовщину: дивіться відео

Тим часом російське міноборони уже встигло відзвітувати, що з 22:00 до 00:00 над Ростовською областю нібито збили 11 безпілотників.

Обережно, нецензурна лексика! Дрони атакують Росію: дивіться відео

Росіяни бідкаються, що уламки БпЛА пошкодили споруди, електропроводи та машини у хуторі Сулін Ростовської області.

Постраждалих нібито немає.

Ростовщину атакують БпЛА: дивіться відео

Атака триває.