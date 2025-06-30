БпЛА атакують Одеську область: чутно вибухи, працює ППО

Одещина зазнала атаки дронів-камікадзе уночі 30 червня. Ближче до 3 ранку у регіоні почали лунати вибухи.

Місцеві спільноти у соцмережах пишуть про роботу ППО. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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В Одеській області лунали вибухи уночі 30 червня: що сталося

На Одещині повітряну тривогу оголосили вночі 30 червня о 02:02. І ближче до 3 ранку з повідомлень місцевих спільнот у мережі стало відомо, що в області лунають вибухи.

Одеська обласна військова адміністрація чи міська влада Одеси поки що не інформували про ці події. Самі ж жителі регіону пишуть про звуки вибухів та роботу Протиповітряної оборони.

Повітряні сили в цей час повідомляли про загрозу для Одеської області. Зокрема, що рухаються БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси, а також міста Чорноморськ. Монітори писали, що їх там понад десяток.

Раніше дрони ворога атакували Харківську область. Поблизу Харкова є наслідки від кількох ударів.

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