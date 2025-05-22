На території об'єкта "Роснєфті" в Рязані фіксують пожежу: сьогодні біля нього збивали БпЛА

Супутники NASA фіксують пожежу на території об'єкту "Роснєфті" у Рязані. Нещодавно росіяни заявляли про збиття 5 БпЛА в районі НПЗ.

Російська влада просила громадян не поширювати інформацію про наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Супутники зафіксували пожежу на території НПЗ у Рязані

Система моніторингу пожеж супутників NASA FIRMS зафіксувала пожежу на території об'єкта Рязанської нафтопереробної компанії, що належить "Роснєфті".

Сьогодні, за словами росіян місто атакували БпЛА і в районі цього НПЗ збили нібито мінімум 5 безпілотників.

Влада у Росії закликала місцевих жителів не розголошувати інформацію про наслідки на "об'єктах атаки".

NASA фіксує пожежу на території НПЗ у Рязані

Нагадаємо, Росія заявила про атаку майже 500 дронів за 2 доби, деякі з яких летіли на Москву, і всі нібито були збиті. Атаки дронів спричинили зупинку роботи аеропортів Москви та інших міст, а також пошкодження, зокрема у Тулі, де понівечено покрівлю багатоквартирного житлового будинку.