БпЛА атакують Запоріжжя, працює ППО

Ударні дрони ворога залетіли у Запорізьку область вночі 24 липня. Запоріжжя почуло вибухи.

ОВА повідомила про роботу ППО в регіоні. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя 24 липня?

Уночі 24 липня Росія в черговий раз атакувала Запорізьку область із повітря. Моніторингові канали та Повітряні сили в цей час писали про наліт дронів на територію України.

Повітряна тривога у Запорізькій області триває з 01:22, у місті Запоріжжя з 02:08. Приблизно о 02:16 Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Місцеві ж писали у соцмережах про звуки вибухів.

Нагадаємо, за таких обставин не можна фотографувати чи фільмувати роботу українських захисників, а слід перебувати в укритті аж до закінчення повітряної тривоги.

Майже водночас із Запоріжжям ворог атакував дронами й Одесу. Туди летіли під два десятки ударних БпЛА.

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