Юрій Голик випробував БпЛА "STING A" власної розробки: безпілотники вже їдуть на фронт

В Україні пройшов випробування польотний комплекс БпЛА "STING A", розробку та виробництво яких запустив Юрій Голик спільно з військовослужбовцем ЗСУ та колишнім тенісистом Сергієм Стаховським.

Як повідомив Голик у фейсбуці, днями новий БпЛА поїде на фронт, де у тестовому режимі штурмуватиме позиції та техніку окупантів трикілограмовими боєприпасами.

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За словами Юрія Голика, комплекс складається з двох безпілотників.

Наші прототипи вже мають бойове хрещення та досвід роздачі квитків на концерт до Кобзона. Продовжуємо. Перейшли від ненависті до насильства,

– написав він.

В Україні пройшов випробування польотний комплекс БпЛА "STING A" / Фото Юрія Голика

Як розповів підприємець, український "STING A" для початку працюватиме на півдні.

Випробування БпЛА "STING A": дивіться відео

Як повідомлялося раніше, тенісист та винороб Сергій Стаховський разом з діловим партнером та співвласником Creative States Юрієм Голиком зібрали команду інженерів, аби створити потужні українські БпЛА.

Нагадаємо, за словами засновників проєкту, нові бойові безпілотники вітчизняного виробництва за собівартістю дешевші за Mavic та "Лелеку".