У Тверській області уразили секретний ракетний об’єкт, де могла бути ракета "Сатана", – ЗМІ

БпЛА вразили секретний об'єкт у Тверській області неподалік Торопця. Зазначається, що ракети, які там могли зберігатися, при детонації зітруть десятки кілометрів навколо.

Таку інформацію поширюють російські ЗМІ, передає 24 Канал. За їхніми даними, нібито йдеться про військову частину ракетних військ у селищі Октябирській.

Дивіться також На складах боєприпасів біля Тихорецька фіксують множинні осередки пожеж

Дрони могли уразити секретний ракетний об’єкт біля Торопця

Зазначається, що у Тверській області буцімто було вражено секретний об'єкт, на якому може перебувати ракета "Сармат/Сатана". Місцеві, що живуть поряд з селищем, нібито тікають "про всяк випадок", оскільки побоюються, що ракети можуть стерти десятки кілометрів навколо.

Об'єкт, як повідомляють джерела росЗМІ, розташований між Торопцем та Старою Торопою, куди евакуювали мешканців, коли в Торопці знищували склад, а неподалік є поле, де нібито регулярно щось підривають.

Ті, хто там хто був, розповідають, що шахти ракетні, де шлюзи, як у бункері. У травні цього року туди безпілотник упав, військові тоді сказали, що якби вони вибухнули, то на 30 кілометрів навколо все знесло б. Говорять там на бойовому чергуванні ракета "Сатана" стоїть,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, через частину проходить стара залізниця, не зазначена на карті, якою перевозили ракети на склад і назад.

До слова, вночі 21 вересня дрони СБУ потужно відпрацювали на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони Росії біля Октябрського у Тверській області. Після прильотів дронів на ворожому складі розпочалася детонація, фіксується 5 осередків пожеж.