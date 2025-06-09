БпЛА вже на Київщині: в регіоні працює ППО

Росіяни атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед" увечері 9 червня 2025 року. Ударні безпілотники вже зафіксували на території Київської області.

По повітряних цілях працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також Росія вкотре запустила "Шахеди": тривога вже на Київщині

Що про це відомо

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили близько 22:22. Тоді Повітряні сили повідомляли про кілька груп ударних БпЛА у напрямку регіону з простору Чернігівської області.

О 23:22 в ОВА повідомили про фіксацію безпілотників у повітряному просторі Київської області. Згідно з оприлюдненою інформацією, сили ППО працюють по цілях противника.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Незадовго після цього у Повітряних силах уточнили про фіксацію ворожих дронів, які рухаються у напрямку Переяслава, Баришівки, Яготина.

До слова, ввечері під час атаки "Шахедами", незадовго до вибухів на Київщині, вибухи пролунали у Харкові. Повітряні сили також застерігали про ціль. Наразі деталей про вибух у місті немає.