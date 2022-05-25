"Брали" за планом Маріуполя: генерал-майор ЗСУ розповів, що стримало наступ росіян на Миколаїв

Тактика одна – жорстока та нищівна блокада міста. Агресор в перші дні війни намагався оточити Миколаїв і влаштувати блокаду.

В інтерв'ю виданню "НикВести" генерал-майор ЗСУ, керівник оборони Миколаєва під час вторгнення Росії до України у лютому – березні 2022 року Дмитро Марченко розповів про план Росії захоплення Миколаєва. Він запевнив, що завдяки злагодженій роботі міста та об'єднаних територіальних громад (ОТГ) окупантів вдалося зупинити на підходах до міста.

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Марченко вкотре підкреслив жорстокість російських військовослужбовців на території України. Ці нелюди цинічно вбивають українців, катують, ґвалтують, перепускають через фільтраційні табори, до слова, "на фільтрацію" відсилають навіть дітей.

Якби вони зайшли до міста, це вже було б все… Була б Буча, Ірпінь… Миколаїв, загалом, "брали" за планом Маріуполя: оточити, витіснити всі війська у центр міста, на якийсь об'єкт, завод, відрізати світло, воду, і просто маринувати нас, поки ми не почнемо їхати з глузду, закінчаться боєприпаси, їжа, вода…,

– констатував генерал-майор ЗСУ.

Військовий зазначив, що не перетворити Миколаїв на Маріуполь-2 допомогло те, що всі змогли об'єднатися і взятися за оборону. Мовиться про українські війська, територіальну оборону, партизан та інших.

"Враховуючи, що танки вже намагалися заїжджати до міста, ситуація була дуже небезпечною", – підкреслив Марченко.

Зокрема, за його словами, чітка та вчасна комунікація Миколаєва з населеними пунктами області та об'єднаних територіальних громад допомогло стримати наступ російських окупантів

Ми не допускали до Миколаєва навіть колони, вони не могли дійти сюди. Вони вишиковувалися, нас сповіщали, і артилерія накривала їх", – поділився Дмитро Марченко.

Яка ситуація зараз на Миколаївщині: коротко

Оперативне командування "Південь" повідомило, що на Миколаївщині Збройні Сили України зіткнулись з російськими військовослужбовцями, які вирядились у форму українських бійців. Зазначимо, що ворогу це не допомогло, адже ЗСУ відбили атаку, а росіяни втратили чотирьох своїх орків.

Ввечері 24 травня окупанти завдали артилерійського удару по Миколаєву. Росіяни використали ракетну систему залпового вогню "Торнадо-С". Внаслідок чого пошкоджено багатоповерховий будинок. Одна людина отримала поранення.

За добу 24 травня найманці Кремля кілька разів обстрілювали Миколаївську область. Через численні обстріли поранення отримали 4 людей. Всі постраждалі доставлені у медичні заклади області та отримують необхідну допомогу.

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