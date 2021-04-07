Брата судді Вовка затримали на хабарі: чоловік має високу посаду у Службі розвідки, – Бутусов

Брат судді ОАСК Павла Вовка Юрій Зонтов виявився заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України. Саме Зонтова напередодні затримали співробітники НАБУ, коли той намагався отримати 100 тисяч доларів хабаря.
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Про це заявив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела. Він припустив, що Зонтов забезпечував прикриття і безпеку таємних корупційних афер свого брата.
Важливо Мільйони доларів, сотні тисяч євро та навіть шекелі: у брата судді Вовка знайшли "склад" готівки
Як зазначив Бутусов, очільник Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк не бачив, що рідний брат Вовка в робочий час займається не державною службою, а сімейними корупційними справами. Також "не помітили" й те, що Зонтов не зупинив дію свого адвокатського свідоцтва, а це – порушення закону про держслужбу.
Виникає питання: а чи не було перебування Зонтова на високій посаді в СЗР результатом таємних корупційних домовленостей між главою ОП Єрмаком і главою ОАСК Вовком? Адже не могли ж не знати, кого тримають на такій високій посаді,
– написав Бутусов.
Що відомо про родинні зв'язки Вовка та Зонтова
За даними Юрія Бутусова, справжнє прізвище Павла Вовка – Зонтов. Однак після одруження голова ОАКС взяв прізвище дружини.
Вовк обладнав секретне сховище готівки в конспіративній квартирі в скромному будинку за адресою Джона Маккейна, 22, на Печерську. Квартира оформлена на жінку-адвоката, їй користувалася сім'я Вовка. Заходи безпеки Вовк брав жорсткі, квартиру вдалося обчислити тільки в момент передачі хабаря,
– наголосив журналіст.
Затримання брата судді Вовка
- Детективи НАБУ затримали рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Чоловіка підозрюють в отриманні 100 тисяч доларів хабаря.
- За ці гроші, за версією НАБУ, брат Вовка мав розв'язати питання з одним із суддів ОАСК. На сайті Окружного адміністративного суду з'явилася заява щодо проведених обшуків. Там наголосили, що працівники НАБУ "нічого не знайшли".
- Однак вже 7 квітня у брата глави ОАСК Павла Вовка та його спільника НАБУ і САП виявили чималі обсяги готівки. Зокрема, понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- Того ж дня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату Вовка.